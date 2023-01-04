Özel af genelgesi silbaştan yenilendi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzası ile başsavcılıklara gönderilen genelgeye göre, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 104. Maddesi’nde düzenlenen özel af yetkisi kapsamında cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hükümlülerin talebi olmadan resen de başlatılabilecek. Adli Tıp Kurumu sadece sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespitle yetinecek. Artık, “Anayasa’nın 104. Maddesi kapsamına girer, girmez” diye bir değerlendirme yapmayacak.

HÜKÜMLÜ REDDETSE BİLE

Hükümlünün veya kanuni temsilcisinin özel af talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde de cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemleri sürdürülebilecek. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemi yapılamayacağı için bu kişiler yönünden talep “tahliye istemi mahiyetinde” kabul edilecek ve mahallinde takdir edilecek.

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ÖZEL AFTA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Yeni genelgede bu süreçte yapılacak işlemler şöyle sıralandı:

Hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilmesi,

Hükümlüye tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, evvelce verilmiş tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hâli olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan bilimsel ve teknik görüş istenilmesi,

Adli Tıp Kurumu’na görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer örneğinin Cumhuriyet başsavcılığındaki dosyasında saklanması,

Hükümlünün muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi,

Adli Tıp Kurumu’nun, hükümlüde “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hâllerinden biri ya da birkaçının varlığını teşhis ve tespit etmesi hâlinde;Kurumun bu teşhis ve tespiti ile birlikte, belgeler dizi pusulasına bağlanarak düzenlenecek bir fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

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Adli Tıp Kurumu’nun, hükümlüde “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hâllerinin bulunmadığına dair teşhis ve tespiti durumunda sadece kurumun bu teşhis ve tespitini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneğinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

Hükümlünün veya kanuni temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen başlatılan işlemleri reddetmesi hâlinde, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususunun değerlendirilmesi,

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekildeki talebin tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi.”

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ADLİ TIP GÖRÜŞ SUNACAK

Genelgede, Anayasa’nın 104/16 fıkrasına göre “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğu vurgulandı. Adli Tıp Kurumu’nun görevinin ise “Sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirme” olduğuna dikkat çekildi.