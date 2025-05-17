Özel: ‘Adayımıza sahip çıkın’

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

“(‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları üzerine) O zaman şunu söyleyelim... Siz ilk Cumhurbaşkanını örnek alan, vatanını, milletini seven, arkadaşlarının arkasında duran, iftiralara inanmayan ve bunu bu meydanda yüksek sesle söyleyenler, o zaman bir sonraki cumhurbaşkanımıza, milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımız olacak cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmaya sonuna kadar devam edin. Bunun bir yolu; bugün yaptığınız gibi davet edildiğiniz yerlere, haberdar olduğunuz dayanışma alanlarına, meydanlara, eylemlere ve yürüyüşlere katılmaktır. 19 Mayıs günü akşamüstü saat 19.19’da İzmir’de hep birlikte haykıracağız, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi. Hepinizi Gündoğdu Meydanı’na bekliyorum. Bütün Türkiye’yi 19 Mayıs günü, 19.19’da Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmaya değil, özgürlük ve demokrasi için eylem yapmaya davet ediyorum.

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KOLAY OLMAYACAK

Ayrıca her birinizin imza kampanyasına imza verdiğinizi tahmin ediyorum. Eğer eksik kalan varsa, bugün ilçe başkanlığımızda, Kuşadası’nın çeşitli yerlerinde var olan stantlara koşmaya, ama daha çok imza atan her birinizin boş imza föylerini alıp o imza föyleri ile imza verememiş olan eşinizi, dostunuzu, akrabanızı, komşunuzu mutlaka bulup imzalarını almaya ve bu büyük dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasına katılmaya, hem bugün ülkeyi böylesine yöneten bu iktidara karşı bir güvensizlik oyu anlamına gelecek, hem Ekrem Başkanımızın özgürlüğünü sağlayacak, hem erken seçim sandığını getirecek olan imza kampanyamıza destek vermeye, mücadeleye ve çalışmaya davet ediyorum. Hepimiz şunu biliyoruz ki bundan sonrası kolay olmayacak. Ama hiçbir zaman kolay olmadı.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Bu ülke kolay kurtarılmadı, bu ülkede demokrasi kolay korunmadı. Kolay savunulmadı. Hep yiğit insanlara, cesur insanlara, korkmayanlara, korkunun karşısında teslim olmayanlara, bakın orada yazdığı gibi ‘Korkuyu evde bırakanlara’ ihtiyaç var.

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Elinizdeki al bayraklara teşekkür ediyorum, Türkiye İttifakı’na, Aydın İttifakı’na, Kuşadası İttifakı’na sahip çıkmaya devam edin. Rengini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı, Türkiye’yi bir kez daha kurtaracak, bir kez daha demokrasiyi kuracak, bir kez daha bu topraklarda yoksul kalmayacak, mutsuz kalmayacak, sömürü kalmayacak. Biz kazanacağız, hiç kimse kaybetmeyecek.”

OTİZMLİLERLE BULUŞMA: BURASI SİYASET YERİ DEĞİL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Aydın’da ilk olarak ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum’ temalı otizm sempozyumuna katıldı. Sempozyumda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, otizm federasyonu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler de hazır bulundu. Sempozyumun açılışında ilk olarak, otizmli bireylerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) konser verdi. Koro üyeleri ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını protokol ve bazı katılımcılarla birlikte seslendirdi.

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Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yoğun siyasi gündemine karşın bazı işlerin ağır gündeme feda edilemeyeceğini, sempozyumun bunlardan biri olduğunu söyledi. İstanbul’da başlatılan ‘Kırmızı Bayrak Projesi’nin hizmet binalarında özel gereksinimli bireyler için yol gösterici olacağını ifade eden Özel, parti olarak engelliler için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

ATATÜRK GİBİ YÖNETECEĞİZ

Özel, partisinin düzenlediği bilimsel bir programda ilçe ve il başkanlarının konuşma yapmasını eleştirerek, “Ülkenin genel siyasetindeki tartışmaları salona dayatırsanız bu salondan sizin gibi düşünmeyenleri kaybetmeye ve burada yaratmaya çalıştığınız toplumsal faydadan onları mahrum etmeye başlarsınız. İl başkanını, ilçe başkanını konuşturduk, onlar da siyaset yaptı. Bu salondaki otizmli bir çocuğun babası ya da annesi Cumhuriyet Halk Partili olmak zorunda değildir. Burası partizanlık yapılacak yer değil. Çünkü biz bu ülkeyi ilk seçimden sonra AK Parti gibi değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yöneteceğiz” dedi. (Nevra UÇKAÇ-Oğuzhan BOYSAN/DHA)