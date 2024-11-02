Özel: Adayı tek başıma belirlemem

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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından grup toplantısını İstanbul’da yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞIMI

“Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda MYK toplantımız bitti. Çıktık, otobüsün üstüne konuştuk. Ben Kemal Bey’in de o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum açıkçası. Kemal Bey’e cevaben söylenmiş bir şey değildi. Sosyal medyada sine-i millete dönüşünü kışkırtan hesapların altında bu rejime yakın elverişli hesaplar var. Oradan ben bütün muhalefete uyarıda bulundum. Sine-i millet demek ‘istifa et git’ demek. Seçime zorlamak için. Şimdi biz 140 milletvekili, ‘istifa ettik ve erken seçime gidin, biz çekildik’ dedik. Anayasa diyor ki, ‘90’ıncı günü takip eden pazar günü ara seçim yapacaksın.’ Biz erken seçim istiyoruz. O ara seçim yapıyor.

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TUZAĞA ÇEKİLMEKTİR

Siyaseten bir tavır koymuşsun. Çekildim dediğin Meclis’e geri girmeye mi çalışacaksın? Giremeyeceksin. AK Parti, MHP o milletvekillerinin hepsini alacak, milletvekilinin sayısı 400’ün üstüne çıkacak. Anayasa’yı referandumunuz değiştirecek bir cesarete sahip olacaklar. Sine-i millet tuzaklaması, böyle el yapımı bomba gibi. Bizim Sine-i millet ara seçim doğurur, felaket doğurur. Meclis’te kalıp ama erken seçim için her mücadeleyi yapmak lazım. Biz erken seçim için Meclis’te, meydanda, sokakta her yerde en sert ve en net mücadeleyi veriyoruz. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmek, tuzağa çekilmektir. Sayın Genel Başkan aslında kendisi bu konuyu bilir, geçmişte de bu konuda itiraz eden değerlendirmeleri vardır. Sonra Genel Başkanımın, Fikret Bila’ya bir düzeltmesini gördüm. ‘Benim de dediğim Sine-i millet demek ara seçim doğurmasın, erken seçim istesinler demek istiyorum’ demiş. Biz sine-i milletteyiz zaten.

ERKEN SEÇİME HAZIRIZ

CHP seçime bugünden hazır durumda ve aday belirleme noktasında da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1.5 milyonu aşan üyemiz var. Bunun da üzerine çıkabiliriz. Bunu hep söylüyorum. Bu benim fikrim. Ben aday olmayacağım kendim. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var. Onlarla da tabii ki konuşacağız. Ama biz bunu en geniş mutabakatla yapacağız. CHP’nin, birden çok seçenek konuşuluyor, söylediğimiz üzere aday sorunu yok.

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HEDEFTE İBB Mİ VAR

Vallahi kafa karıştırıyor. Bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var? Kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız alınlarını.”

KİŞİSEL BİR HAKARET YOK

-Özel, 9 saat süren grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında açtığı 1 milyon TL’lik tazminat davası hakkında özetle şunları söyledi: “Ne söylediğim ortada. Kişisel bir hakaret yok... Normalleşme sürecinin dışarısına bizi çıkarmak için adımlar atıyorlar. Devam eden süreçte kutuplaştırıcı söylemlere sarılmaları da oydu. Şimdi hakaret duymadan, duymuş gibi yapıp dünkü konuşmadan hakaret çıkarıp sanki mağdur eden o değilmiş, mağdur olan Esenyurt ve Cumhuriyet Halk Partisi ve adayına oy verenler değilmiş gibi kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalış.”

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AHMET ÖZER’İ ZİYARET YETİŞMEDİ

- CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmasının ardından İstanbul’da toplanma kararı alan CHP yönetimi, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda (Silivri Cezaevi) Özer’i ziyaret ettikten sonra cezaevinin önünde yapılması planlanan grup toplantısını, gerekli izinlerin yetişmemesi nedeniyle Avcılar’da bir otelde gerçekleştirdi. CHP Lideri Özgür Özel “Bir kötü niyet ifade etmek istemem. Mesai saati içinde onu yetiştiremediler. Adalet Bakanlığı tarafından bu işlemin yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü sabahleyin Silivri’ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz” dedi.

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MANSUR YAVAŞ NİYE YOKTU

-CHP Lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önceki gün Esenyurt mitingine katılmamasına ilişkin şöyle dedi: “Mansur Bey hatta sonrasında bir bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı. 150’nin üzerinde belediye başkanı buraya geldi. Gelemeyenler daha çok, bu çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama sorumluluklarından.”