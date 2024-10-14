Özel: Aday sorunumuz olmaz

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CHP Lideri Özgür Özel, bir dizi program kapsamında dün Muğla’ydı. İlk olarak Bodrum’da İl Başkanları Toplantısı’na katılan Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Buradan önce Çanakkale’deydim. 21 il belediye başkanımız, büyükşehir olmayan il belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. O toplantının açılış konuşmasında da ifade ettim, bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi’ni kıyılara sıkışmakla, sadece sahil şeridinin partisi olmakla, Ankara’nın doğusuna, Sivas’ın doğusuna geçememekle suçlayanlar kendilerine övünç dolu bir coğrafi alan tanımlıyorlardı.

KIYILARIN DEĞİL TÜRKİYE’NİN PARTİSİ

O gün şu konuya dikkat çektik; CHP, 7 bölgede il belediye başkanlığı olan tek partidir. Hiçbir partinin 7 bölgede de il belediye başkanlığı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi artık sadece kıyıların değil, 7 bölgenin, 81 ilin, 973 ilçenin birinci partisidir. Bu seçimlerde 413 belediyemizle Türkiye’ye hizmet ediyoruz.

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Bugünden iktidar olmaya ve bir seçime hazırız. Millet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin pek çok adayı olabileceğini, ön plandaki başarılı belediye başkanları başta olmak üzere ifade ediyor. Biz Ekrem Başkanımız ve Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz. Ama ikisinin de ortak ifadesi şu; bu bir tuzak.

ERKENDEN ADAY TARTIŞMASI

Bizi erkenden bir aday tartışmasına çekmek, Türkiye’nin gündemini örtmek ve kendi içlerindeki çatlakları gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok, günü gelince sadece genel başkan, parti meclisi, milletvekili grubu değil, bütün üyelerimizle, belki onu da aşan bir şekilde oturur; adayın kim olacağına hep birlikte karar veririz. En doğru adayı belirleriz ve Türkiye’yi içinde bulunduğu sıkıntılardan biz kurtarırız. Bu konuda biz kendimize de birbirimize de güveniyoruz.

AK PARTİ’NİN ADAYI KİM

Bütün televizyonlar konuşuyor, CHP’nin adayı kim? Cumhuriyet Halk Parti adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili’dir. Peki, AK Parti’nin adayı kim; madem ki erken seçimden kaçıyorsunuz AK Parti kimi çıkaracak karşımıza, 24 yıllık enkazın altına kimi sokup da Türkiye’ye yaşattıkları bu zorlukların bütün sorumluluğunu kime yükleyip de bizimle yarışacaklar, biz esas onu merak ediyoruz. Anketlerde birinci partiyiz. Şu ana kadar yayınlanan 9 anketin 8’inde birinci partiyiz. Böyle partinin aday sorunu olmaz. Aday sadece CHP’lilerin değil, Türkiye ittifakının adayı olacak.”

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SAVUNMAYA KAYNAK ELEŞTİRİSİ

- Özgür Özel İsrail tehdidi ve savunma sanayisine ilişkin son kaynak düzenlemeleriyle ilgili şöyle dedi: “Herkes şunu bilsin, böyle bir tehlike yok. Ben anketlerdeki durumunu toparlayacak sanıyordum, meğer hepimizden para toparlayacakmış. Çıktılar, 12 maddelik bir kanun teklifi verdiler. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Savunma sanayi orada, hep çok güçlü olduğuyla övünüyorlar. İsrail’in saldıracağını 1 Ekim günü idrak ediyorlar, 7 Ekim günü de bu kanun teklifini veriyorlar. Hepimizden 70 milyar TL toplayacaklarmış bir yılda, İsrail’e karşı güçlenelim diye. Buradan Türkiye’deki tüm basın mensuplarının, tüm siyasilerin hafızalarını tazelemek isterim; savunma sanayisi fonunda 3 milyar lira para vardı. 10 Ocak 2017’de bu parayı karşılıksız ve geri dönüşümsüz olarak Varlık Fonu’na devrettiler.”