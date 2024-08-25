Özel: Aday değilim çok net

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine “Değilim, çok net. Kitabın ortasından cevap” yanıtını verdi. Bu cevap için çok erken olduğu, siyasette kendisini bağlayacağı yönündeki soru üzerine de şunları söyledi:

CHP’Yİ İKTİDAR YAPMAYA ADAYIM

“Bağlasın. Hiçbir zararı yok. Ben neye adayım biliyor musunuz? Cumhuriyet’in 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapma-ya ve iktidar olduğu gece genel başkan olmaya, tarihe böyle geçmeye adayım. Bu hiç azımsana-cak bir talep, bir irade, bir siyasi hedef değil. Ben tarihe Recep Tayyip Erdoğan’ın işte 24-25 yıllık iktidarını sona erdiren, yeniden Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı seçtiren, yeniden par-lamenter sisteme geçiş döneminin genel başkanı olmuş, partinin bakanlarını, cumhurbaşkanını, Meclis grubunu koordine eden, bu işi başaran ekipte genel başkanlık görevini yapmış birisi olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü. Şöyle söyleyeyim, ben teknik direktörüm.

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PENALTIYI EN DOĞRU İSME ATTIRACAĞIM

Maçın anlaşılıyor ki 90. dakikasına doğru bir penaltı atılacak. O penaltıyı kimin atacağına ben ka-rar vereceğim kurullarımla birlikte, belki bütün taraftara sorarak, en doğru kararı vererek. Penaltı-yı atacaklardan biri de ben olursam topu elimde tutarken aklım gidebilir, ‘Dur lan ben atayım’ de-rim. Öyle bir şey yok, ben en doğrusu kimse ona attıracağım. Bunun önündeki demokratik meka-nizmayı çalıştıracağım.” Parlamenter sistemle ilgili değerlendirmeleri sorulan Özel, “Siz bana şunu sorarsanız, ‘Özgür Bey siz iktidar olduğunuzda ülkenin yönetim şekli ne olacak?’ Cevabım, güçlendirilmiş parlamenter sistem” dedi.

‘İLK GEÇMİŞ OLSUN BAHÇELİ’DEN GELDİ’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin “koalisyon” ya da “AK Parti’yi aklama görüşmesi” değil “normalleşme” görüşmesi olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu: “Benim ayağım kırıldı ilk telefon Devlet (Bahçeli) Bey’den geldi. Her bayram ‘Bana düşer’ diye siyasi liderlerin 18’ini de arıyorum. Merhabalaşmak, el sıkışmak koalisyon protokolü imzalamak değildir. AK Parti’nin 22 yılda yarattığı enkaza son düzlükte ortak olacak enayi değilim, açık söyleyeyim.”

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‘MAHMUD ABBAS’LA GAZZE’YE GİDERİM’

- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek için resmi yazı ile girişimde bulunduklarını ve gün beklediklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti: “Hem CHP Genel Başkanı hem Sosyalist Enternasyonal ikinci başkanı olarak, başkan yardımcısı olarak Beşar Esad ile görüşmek istediğimi önce alternatif kanallardan sonra arka kapı diplomasisi ile sonra kendilerinin uygun görmesini resmi yazı yollayarak talep ettik, gün bekliyoruz. Sayın Mahmud Abbas ile telefonla konuştum. Yanında bizi isterse ben Gazze’ye kendisiyle gitmeye varım.”