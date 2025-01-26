Özel: Adalete müdahalenin karşısında dururuz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Özel, belediyelerin SGK borçlarına dikkati çekerek, yaklaşık 2 milyar lirasına el konulan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin aksatılmaya çalışıldığını savundu.

MECLİS’TE ARAŞTIRILMALI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yangının çıktığı gün programlarını iptal ederek, Bolu’ya gittiğini ve bakanlardan bilgi aldığını söyleyen Özel, şöyle devam etti: “Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclis’in çalışması lazım.”

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BİLİRKİŞİ HEYETİ

Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti. Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, “Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz” diye konuştu.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINA 5 HUKUKÇU GÖREVLENDİRDİM

Menajer Ayşe Barım’ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, “12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün Gezi’deydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair” ifadelerini kullandı. Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.