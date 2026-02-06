Özel: Acıdan ders çıkarıp hazırlıklı olmalıyız

Haberin Devamı

Özel, Deprem Şehitliği ile partisinin İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP Lideri, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Öncelikle siyasette bir partinin genel başkanı, önceden hazırlanmış büyük sahnelerde coşkulu konuşmalar yaptığı zaman bu iyi bir şeydir ama bu iktidarı göstermez. İktidarı ne gösterir biliyor musunuz? Çay içmeye gittiğin il başkanlığının önünde millet, miting alanı gibi toplandıysa o partinin iktidar olması an meselesidir. Büyük ve şaşalı kürsülerden değil de böyle portakal kasasını ters çevirip, milletle göz göze geldiğin, ona selam verdiğin vakit, parti iktidara gelmiş demektir. Psikolojik iktidar partidedir. İktidar değişimi an meselesidir.

ADIYAMAN BİZİ GÖRDÜ

Adıyaman’da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman’da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kiremit koyandan Allah razı olsun. Bunun adı AK Parti’li de olsa, MHP’li de olsa, DEM’li de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman’a geldiğimizde her partiyi burada gördük. Ama Adıyaman gibi bir şehirde o gün CHP’nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup, bu kadar güçlü seçiliyorsa zaten CHP’nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur. Cismi budur yani.

Cumhuriyet Halk Partisi sadece Adıyaman’a 873 araçla gelmiş. 1818 personeli çalışmış burada belediyelerimizin. 834 TIR Adıyaman’a ulaştırmışız. 10 mobil mutfak kurmuşuz, 10 ikram aracı, 343 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı dağıtmışız. 2 bin 600 de çadır dağıtmışız. Bunları görüp de karar veren, bilen Adıyaman ama Erdoğan ‘CHP yoktu. Depremde neredeydiniz?’ diyor. ‘Fotoğraf çektirip gittiniz’ diyor. Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık.”