Özel ‘A takımı’nı bugün belirliyor: MYK’ya yeni isimler

Partiyi seçimlere taşıyacağı için Özel tarafından ‘seçim kabinesi’ diye de nitelenen yeni MYK’nın üye sayısı azaltılıp, yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor. Kulislerde, mevcut 22 kişilik üye sayısının 14-15’e indirileceğinden söz edilirken, Özel’in çekirdek kadroyu koruyacağı ancak bazı kritik görevlere yeni isimler getireceği konuşuluyor. CHP çevrelerinde, Parti Sözcülüğü’nde değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor.

SIRADA GÖLGE KABİNE VAR

Kulislerde yeni MYK’da görev alabilecekler arasında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de MYK’da görev alan isimlerden Zeynel Emre, yine geçmişte CHP’de Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Parti Sözcülüğü görevlerinde bulunan Bihlun Tamaylıgil, İBB Danışmanı eski Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Salih Uzun, Sezgin Tanrıkulu, Ali Gökçek, Pınar Uzun Okakın ve Engin Özkoç’un isimleri geçiyor. Kurultayda gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi çatısı altında kurumsallaştırılan ‘Gölge Kabine’ üyelerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Özgür Özel, dün öğleden sonra tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa’ya gitti. Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret eden Özel, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

AP RAPORTÖRÜ CHP’DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’u CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Özel ayrıca Türkiye İşçi Partili (TİP) 16 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı. Özel, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, tutuklanan gençlere destek olmak üzere görevlendirdi. Öte yandan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91’inci yıl dönümünü kutladı.