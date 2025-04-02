Özel: 3 bin sanatçı imza verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak’ın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Özel, cenaze töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

“Bugün ne kaybettiğimizi tarif etmek güç. Çok söyleniyor yeri dolmaz diye de öyle bir sanatçıyı kaybettik, öyle bir devrimciyi kaybettik, öyle bir yoldaşı kaybettik, öyle bir insanı kaybettik ki gerçekten yeri nasıl dolar bilmiyoruz. Hiç beklenmedik bir zamanda kaybettik. Elbette hep söylüyoruz her ölüm erken ölüm, ama Volkan Konak tam omuz omuza olduğumuz, yürek yüreğe olduğumuz ve bu ülkeyi hep birlikte cesaretle düze çıkaracağımız bir zamanda, çok önemli bir yoldaşı kaybettik. Geçen hafta İstanbul’un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bugün rakam 2 bin 900’ün üzerine çıktı. 3 bine yakın sanatçı imza attı. O cesaretle bir adım öne çıkmalıyız diyen kişiydi. Hatta kampanya 800 imza olduğunda yurtdışında bir arkadaşı aramış ‘Volkan sen de imza koymayı düşünür müsün?’ diye sormuş, Volkan Konak da ‘Ben oraya imzayı değil kalbimi basarım’ demiş. Volkan Konak bu demek işte.

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MAÇKA’DA OLACAĞIZ

Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik. Dereler onu çok özleyecek, çocuklar onu çok özleyecek, ormanlar onu çok özleyecek, insanlar onu çok özleyecek, hepimiz özleyeceğiz. Çok üzgünüz. Yarın da (bugün) Trabzon Maçka’da olacağız. Volkan ağabeyimizi, Volkan Konak’ı, bu toprakların cesur devrimci evladını hep beraber toprağına teslim edeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim hakkımız bizden yana ona helal olsun. İnşallah o da bu kadar onurlu bir mücadeleden sonra hakkını bizlere helal etmiştir. Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun.” m İSTANBUL