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Özel, 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

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#Özgür Özel#23 Nisan#Resepsiyon
Özel, 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Birinci Meclis önünden vatandaşlara seslenip Anıtkabir’e yürüyecek, akşam Meclis’te düzenlenecek resepsiyona ise Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak.

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CHP kaynaklarına göre, 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili programını netleştiren Özel, sabah 09.15’te Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törene ve Meclis’teki 23 Nisan Özel Oturumu’na katılacak.

Meclis oturumunda konuşma da yapacak olan Özel, saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak.

Özgür Özel’in yürüyüşün başlangıç noktası olan Birinci Meclis önünde, otobüs üstünden vatandaşlara seslenmesi bekleniyor. CHP’nin, İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu farklı bir kentte düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ temalı mitinglerinin bu haftaki adresi de Mersin olarak belirlendi.

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#Özgür Özel#23 Nisan#Resepsiyon

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