Özdilek Holding’in patronu eski eşiyle yeniden adliyelik

Haberin Devamı

Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Özdilek ile Dönmez, geçen yıl İstanbul Aile Mahkemesi’nde ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Mahkeme, anlaşmalı boşanma protokolü gereği çiftin çocuklarının velayetinin ortak olması konusunda karar verdi. ü

İddiaya göre Emir Murat Özdilek, çocuklarını görmek için Melis Dönmez’in yaşadığı eve gelerek eski eşini sürekli taciz etmeye başladı. Melis Dönmez’e, bir gün elinde bir buket çiçekle gelen Özdilek, ertesi gün ağır tehdit ve hakaret içeren eylemlerde bulundu. Emir Murat Özdilek’in ısrarlı taciz, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren Melis Dönmez, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti.

Melis Dönmez’in şikâyetinin ardından savcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Özdilek’in eski eşine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verdi.