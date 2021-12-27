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Özdemir çifti evlerinde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü

#Rize#Nebahat Özdemir#Adem Özdemir
Özdemir çifti evlerinde ölü bulunmuştu Sırrı çözüldü

Rize'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'in (57) yaşadıkları apartman dairesinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmalarının sırrı çözüldü. İncelemede Adem Özdemir’in eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

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Camiönü Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine önceki gün adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi.

Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cansız bedenleri bulunan çiftin yanında tabanca da olduğu görüldü. Çiftin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, ölüm nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemede 2 boş kovan bulunan evde Adem Özdemir’in eşi Nebahat Özdemir’i başından tabancayla vurup öldürdükten sonra ağzına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Otopsi işlemleri süren çift, kentte toprağa verilecek.

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#Rize#Nebahat Özdemir#Adem Özdemir

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