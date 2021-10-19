Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Bahçeli: Osman Kavala Sorosçudur, Demirtaş teröristtirBahçeli: Osman Kavala Sorosçu'dur, Demirtaş teröristtir#Bahçeli
Polisi sürükleyen eski CHPli kendini böyle savundu: Normalde beyefendi biriyimPolisi sürükleyen eski CHP'li kendini böyle savundu: Normalde beyefendi biriyim#Kocaeli
13 yaşında dünyanın kanını dondurmuştu... Karar verildi13 yaşında dünyanın kanını dondurmuştu... Karar verildi#ABD
NASAdan uyarı... Tam 7 asteroit birdenNASA'dan uyarı... Tam 7 asteroit birden!#NASA
Fotoğrafları görünce şok oldu Her şey ortaya çıktı...Fotoğrafları görünce şok oldu! Her şey ortaya çıktı...#İcardi
Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildiKaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi#Deprem
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'#Koronavirüs
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Bu başarı Türkiyenin diyerek paylaştı Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu'Bu başarı Türkiye'nin' diyerek paylaştı! Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu#İhracat
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
HABERLERGündem Haberleri

Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

#Özdemir Bayraktar#Cenaze Töreni#Son Yolculuk
Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

Haberin Devamı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan BAYKAR Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne götürülmüştü. Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlenecek.

Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.

Erdoğandan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

İlgili Haber:Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın internet sitesinde şu şekilde anlatılıyor:

"Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti... 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Haberin Devamı

Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Haberin Devamı

Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Haberin Devamı

Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü. Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır."

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özdemir Bayraktar#Cenaze Töreni#Son Yolculuk

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Oğulcan Enginden ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklıda buldu... İşte ilk fotoğraf

Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu