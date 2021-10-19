Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti! İHA’ların fikir babasıydı

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Milli SİHA’ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, dün İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. BAYKAR’dan yapılan açıklamada, “Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA’larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü...” denildi.

BALIKÇI KÖYÜNDE DOĞDU

Hayatını son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA’lara vakfeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 1949 yılında, aslen Trabzon Sürmeneli olan balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nde yatılı okuduktan sonra

1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandı.

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Bayraktar’ın en büyük merakı, çocukluktan beri hep teknelerde gördüğü motorlardı.1972’de mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığını yürüttü. Yüksek lisansını da içten yanmalı motorlar konusunda yaptı.

ARANAN GENÇ MÜHENDİS

Genç bir mühendis olarak Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel Makine gibi fabrikaların kuruluşunda teknik yönetici olarak çalıştı. Motorlar konusunda sözü dinlenen bir mühendisti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda bilgisayar programcısı olan Canan Bayraktar’la evlendi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

YEDEK PARÇA ÜRETECEKTİ

Özdemir Bayraktar 1984 yılında otomotiv sektörüne yedek parça üretmek için Baykar Makina’yı kurdu. Üretime tek bir maktap makinesiyle başladı. Özgün makine tasarımları ve aparatlar üretti. Ancak pilotluğa meraklıydı. Makineler konusundaki bilgisini, hava araçları için kullandı. O dönem Türk Silahlı Kuvvetleri keşif ve gözetleme faaliyetleri için ABD’den gelen İHA’ları kullanıyordu.

Özdemir Bayraktar kendi atölyesinde döner kanatlı bir İHA üretti ve adını ‘Malazgirt’ koydu. 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu’da test uçuşları yaptı. En büyük destekçisi askerlerdi. Test uçuşları daha sonra da Edirne, Keşan’da devam etti.

Özdemir Bayraktar’ın öncülük yaptığı İHA ve SİHA’lar, Türkiye’yi savunma sanayisinde üst sıralara taşıdı.

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TASARIMLAR ONA AİT

Özdemir Bayraktar, Türkiye’yi insansız hava araçlarında en üst lige taşıyan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA’nın tasarımlarını da bizzat çizdi.

Test uçuşlarının tümünde bulundu. Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle de bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

OĞULLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

‘Babam, rehberim dava yoldaşım...’

Özdemir Bayraktar’ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar, “Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin” mesajıyla duyurdu. Selçuk Bayraktar da “Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk’ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti...” mesajını paylaştı.

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ŞEHİT YARBAY’IN VASİYETİYDİ

Özdemir Bayraktar Türkiye’yi keşif ve gözetlemede uluslararası boyunduruktan kurtaracak milli bir proje yapmak istiyordu. Bölgenin şartlarını görmek için 2000’in başında Güneydoğu’ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı’nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova da aynı konuda kafa yoruyordu.

Özdemir Bayraktar’a, “Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum” dedi.

Tugay’ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı. Özdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran’ında Şırnak’ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü. Komutanın ölümünün ardından Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. 2014’te ilk İHA TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, “Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık” diyerek andı.

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BUGÜN SARIYER’DE DEFNEDİLECEK

ÖZDEMİR Bayraktar bugün öğle vakti Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından, doğduğu Sarıyer’in Garipçe Köyü’ndeki aile kabristanında toprağa verilecek.

Bayraktar, 12 Mart 2016 akşamı, oğlu Selçuk ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye’nin nişan törenlerinden önce kalp krizi geçirmişti. Nişan töreni iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Özdemir Bayraktar’ı ziyaret ettti. Sağlığına kavuşan Özdemir Bayraktar, işine daha sıkı sarıldı. Ancak bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu...

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TAZİYE MESAJI YAĞDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Milli Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “İnsansız Hava Araçları’mızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye’mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan Sayın Özdemir Bayraktar’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Memleketimize teknoloji alanında yaptığı katkılara, idealleri uğruna ortaya koyduğu gayrete bizzat şahit olduğum Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, Bayraktar ailesine başsağlığı diliyorum.”