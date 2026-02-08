Özdemir Bayraktar belgeseline özel gösterim... Bu dünyadan bir akıncı geçti

Haberin Devamı

BU hikâye sadece başarılı bir mühendisin, bir girişimcinin ya da bir babanın hayat hikâyesi değil güçlü devletlerin egemen olduğu bir dünyada, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyanın kaderine yön verecek bir sevdanın hikâyesi. Aşkı, tutkuyu, sevdayı bir kuşun kanadında arayan, İstanbul Sarıyer’de, Garipçe’nin hırçın dalgalarından, çocuklarını da peşine takıp Gabar’ın sarp dağlarına, İkitelli’deki penceresiz bir atölye odasından, gökyüzünün sonsuz maviliğine uzanan bir ömrün, bir ‘Akıncı’nın hikâyesi.

KİTABI DA YAYIMLANDI

Eşi Canan, oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar’ın anlatımıyla inandığı doğruda, bildiği hak yolda, önüne çıkan engellere ve fırtınalara aldırmadan, dosdoğru yürüyen bir eş ve bir baba olan Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın ilham veren hayat hikâyesi, ‘Bu Dünyadan Akıncı Geçti’ adlı 90 dakikalık belgesel film oldu. Bayraktar’ın hayatından önemli tanıklıklar ve ilk kez gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleriyle hazırlanan belgesel, Baykar’ın YouTube kanalı ve çeşitli dijital platformlarda yayına girdi. Proje kapsamında hazırlanan kitap çalışması da belgeselle eşzamanlı olarak yayımlandı. Belgeselin tanıtımı dün Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan Esenyurt Hadımköy’deki Milli Teknoloji Merkezi’nde yapıldı. Programın ev sahipliğini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anneleri Canan Bayraktar yaptı.

PES ETMEYEN BİR KARAKTER

Belgeselde, savunma sanayisinde Türkiye’nin gururu olan ve bugün 37 ülkeye ihraç etilen İHA ve SİHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar’ın en olmazı başarmak için gösterdiği azim, çaba ve bir davaya inancını yansıtan seyir defteri, çocukluğundan bu yana özel fotoğraflar ve çalışmalarından kesitlerle, çocukları, kardeşleri, arkadaşları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan dönemin üst düzey askerlerinin tanıklıklarıyla anlatıldı. Belgesel yer yer davetlilerin alkışlarıyla kesilirken, Özdemir Bayraktar’ın yol hikâyesi izleyenleri kâh ağlattı kâh düşündürdü kâh güldürdü. Belgesel, bir azmin zaferinin yanı sıra, Türkiye’nin yakın geçmişine de ışık tutuyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın hayatı ve mücadelesini konu alan ve onun aziz hatırasına hazırlanan belgesel, ömrünü tam bağımsız Türkiye hayaline vakfeden Bayraktar’ın, pes etmeyen karakterini ve Türkiye’nin makus talihini değiştiren SİHA serüvenindeki bürokratik ve askeri mücadeleyi tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

HEM BABAMIZ HEM İŞ ARKADAŞIMIZDI

- Gösterimden önce söz alan Haluk Bayraktar, “Bayraktar’ın milli teknoloji hamlesi idealinin öncü ismi İHA - SİHA teknolojisinin öncü ismi, rehberimiz, babamız, aynı zamanda iş arkadaşımız, takım arkadaşımız Özdemir Bayraktar’ın hatırasını anmak için bir aradayız. Özellikle bu belgeselin hazırlanmasına destek veren tüm dostlarına teşekkür ediyorum. Tutkusunu vatan sevdasıyla buluşturan bir karaktere sahipti. Bizler için örnekti. Adeta bir buzkırandı” dedi. Selçuk Bayraktar da özetle şunları söyledi: “Hayatını ‘gök vatan’daki bağımsızlığımıza adadı. Bu serüven Karadeniz kıyılarında bir balıkçı köyünde başladı. Garipçe’nin hırçın dalgalarıyla şekil alan karakterin yolculuğu, Gabar’ın sarp dağlarında memleket sevdasıyla buluşuyor.”

ÇEKİMLERİ 3 YIL SÜRDÜ

- Belgesel projesi üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen çekimlerde, geniş içerikli bir arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar’ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar Ailesi’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde, askerlerle birlikte yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları farklı yönleriyle detaylı bir şekilde aktarıldı.

KİMLER KATILDI

- Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül, siyaset, sanat ve basın dünyasından isimlerin de yer aldığı büyük bir katılımla gerçekleşti. Selçuk Bayraktar’ın eşi KADEM Vakfı Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan da Bayraktar Ailesi’ni yalnız bırakmadı. Belgesele röportaj veren emekli orgeneral Ergin Saygun gibi emekli askerler de katıldı.

