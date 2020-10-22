Özdağ'ın bomba iddiaları mahkemeye taşındı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında kendisine “FETÖ’cü” diyen İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Ümit Özdağ’a “hakaret” suçundan kamu davası açılması talep edildi. Buğra Kavuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Şüphelinin şahsıma yönelik olarak alenen ‘FETÖ’cü’ dediği ve bu suretle alenen hakaret ettiği, tartışmasız sabittir. O kadar ki program sunucusu dahi yayın esnasında bu hususa dikkat çekmiş, şüphelinin çok önemli bir iddiada bulunduğunu birkaç kez belirtmiş ve şüpheli buna rağmen hiçbir çekince göstermeksizin hakaret konusu sözlerinde ısrarcı olmuştur.

Siyasi kariyerinde umduğunu bulamayan şüphelinin, kendince gündeme gelmek ve buradan siyasi bir rant elde edebilme saikiyle son yılların en iğrenç, en aşağılık davranış biçimlerinden biri olan ‘önüne geleni FETÖ’cü ilan etme’ kervanına katılacak kadar alçalmış olması şüpheli açısından en hafif tabirle çok hazin bir durumdur. Bu kapsamda, şüphelinin her şeyden önce kamu vicdanı nezdinde çoktan mahkûm edildiğini görmekten memnuniyet duymaktayım. Ancak bu yeterli değildir; şüphelinin yoğun kast içerisinde işlediği bu suçun hesabını Türk yargısı önünde de vermesi gerekmektedir.”

‘İHRAÇ DİLEKÇELERİ HAZIR’

Suç duyurusunda bulunmadan önce 39 ilçe başkanının katılımı ile basın açıklaması yapan ve soruları cevaplayan Kavuncu, özetle şunları söyledi: “Bütün ilçe başkanlarımız parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca da söz konusu milletvekili ile alakalı ihraç talebi ile gerekli dilekçelerini hazırladılar. Bundan sonra konu yüce Türk yargısındadır. Bize atılan iftiraları inşallah kendileri bu şekilde yaşamazlar. Hiç kimse yaşamasın çok ağır; hepimizin çocuğu var, hepimizin ailesi var, hepimizin kendi çevresi var.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Devletin önemli kademeleriyle yaptığı görüşmelere” ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kavuncu, “Devletin en üst makamlarına bu konu ile alakalı en önemli kurumlarına gerekli sorular sorulmuş, gerekli cevaplar alınmış” diye konuştu.

‘AKLA KARA MAHKEMEDE BELLİ OLACAK’





◊ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik sözlerine ilişkin, “Buğra Bey kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek, mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak” dedi.

Meral Akşener, dün önce Yozgat’ın Yenifakılı sonra Kayseri’nin İncesu ilçesini ziyaret etti. Akşener gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

‘YORUM YOK’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın disipline sevk edilmesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Akşener şunları söyledi:

“Tabii bu konu medyanın ilgisini çekiyor fakat vatandaşın derdi başka. Beni takip ettiniz, yani gazeteci haklı soruyu sormaya ama vatandaş böyle bir soru sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye’yi terk etmesiyle ilgili duyduğu endişesini ağlayarak söylüyor. Süt hayvanı besiciliği yapan süt üreticisi gözleri dolu dolu, ‘Şunu Meclis’te dile getirin’ diyor. Dolayısıyla şimdi bu soruyu cevaplamayı bu insanlara karşı ayıp hissediyorum. Onun için görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.” Akşener, bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusunu İngilizce olarak “No comment (Yorum yok)” şeklinde espriyle yanıtladı. (◊ AA)