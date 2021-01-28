Özdağ’a saldırıda 4 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıya ilişkin 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyeti’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir” denildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan iki şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.
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