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ANKARA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özdağ’a saldırıda 4 gözaltı

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Özdağ’a saldırıda 4 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıya ilişkin 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyeti’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir” denildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan iki şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

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