Özdağ’a saldırıda 4 gözaltı

Ankara Emniyeti’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir” denildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan iki şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.