Özdağ’a saldırı planlı çıktı

Kimlikleri belirlenen 5 saldırgandan 2’si gözaltına alındı. İşsiz olan 2 kişi, saldırıyı kabul etti ancak çelişkili ifadeler verdi. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmada, saldırının planlı yapıldığı da ortaya çıktı. Tespitlere göre, saldırganlar yakalanmamak için araç kiraladı. Aracın plakasını kapattıktan sonra Özdağ’ın evinin önünde pusuya yattı. Saldırganlar sonra aynı araçla kaçtı. Dün, şüphelilerden ikisini Özdağ’ın şoförü, birini ise Emniyet’te gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Selçuk Özdağ teşhis etti.

‘ÜÇ YUMRUK İÇİN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDILAR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Danışmanı Yıldıray Çiçek’in, Türkgün Gazetesi’ndeki yazısında Selçuk Özdağ’ın saldırıya uğramasıyla ile ilgili sözleri dikkat çekti. Çiçek, yazısında özetle şunları kaydetti: “Üç yumruk yiyen için ortalığı ayağa kaldır ama 846 kişinin katili bir teröristi de ‘Hemen serbest bırakın’ diye savun. Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıda hukukun her boyutu işlesin, suçlular cezalandırılsın. Aynı zamanda 846 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş’ı öven haysiyetsiz muhalefetin başları da suç ve suçluyu övmekten yargılansın mı?"