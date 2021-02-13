Özdağ’a saldırı davasında 5 sanığa tahliye

Özdağ’ın avukatlarının davanın ağır cezada görülmesi talebi sonrasında ise Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise sürecin uzayacağını belirterek görevsizlik kararına itiraz etti ve sanıkların tahliyesini talep etti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi de dün savcılığın itirazını kabul ederek görevsizlik kararını kaldırdı ve sanıkların tahliyesine karar verdi.