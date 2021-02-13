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Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özdağ’a saldırı davasında 5 sanığa tahliye

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Özdağ’a saldırı davasında 5 sanığa tahliye
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Ocak’ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili olarak 5 şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Özdağ’ın avukatlarının davanın ağır cezada görülmesi talebi sonrasında ise Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise sürecin uzayacağını belirterek görevsizlik kararına itiraz etti ve sanıkların tahliyesini talep etti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi de dün savcılığın itirazını kabul ederek görevsizlik kararını kaldırdı ve sanıkların tahliyesine karar verdi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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