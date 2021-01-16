Özdağ’a pusu kuran 5 kişinin kimliği belirlendi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da evinden çıkıp aracına doğru giderken sokakta pusu kuran 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Özdağ’ı ellerindeki sopalarla darp etmeye başladı. Özdağ’ın aynı zamanda korumalığını da yapan şoförü silahıyla havaya ateş açınca saldırganlar araçla kaçtı. Başından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Özdağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara polisi bölgedeki tüm güvenlik kamera görüntülerini tarayarak saldırganların kimliklerini tespit etti, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Özdağ’ı takip ettikleri, olay yerine plakasını kapattıkları araçla gelip Özdağ’ı bekledikleri belirlendi.

Özdağ, aracının içinde saldırıya uğrarken kan izleri böyle görüntülendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saldırıyı “Açık bir terör faaliyetidir. Olayın üstü örtülemez” diyerek kınadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırıyı kınayan bir açıklama yaparken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Özdağ’ı ve Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter mesajlarıyla hem Özdağ hem de Uğuroğlu’na yönelik saldırıları kınadılar.

Orhan Uğuroğlu

GAZETECİYE DE SALDIRI

Özdağ’a yapılan saldırıdan hemen sonra Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da yine Çankaya’daki evinin önünde saldırıya uğradı. Uğuroğlu’na sopalarla saldırıp kaçan kişilerden 3’ü Ankara Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı.