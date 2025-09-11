Özdağ’a hapis ve siyasi yasak talebi

Haberin Devamı

İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Ümit Özdağ’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı’nın şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz, siyasi eleştiriyi aşan ve itham içeren cümleler olarak değerlendirildiğini belirtti. Savcı, konuşmanın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişisel saldırı boyutuna ulaştığını öne sürdü. Mütalaada Özdağ’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi ve siyasi yasak istendi.

24 ARALIK’A ERTELENDİ

Savcının mütalaasının ardından söz verilen Özdağ, “Ek savunma yapacağım bu yüzden süre istiyorum” dedi. Mahkeme, süre vererek, duruşmayı 24 Aralık’a erteledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Ümit Özdağ, “Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız. Düşman ceza hukukuyla siyaseti yeniden yapılandırma ve siyasi partilerin baskı altına alındığı, alınmaya çalışıldığı bir süreç içerisindeyiz” dedi.