×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özdağ’a hapis ve siyasi yasak talebi

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Özdağ#DAVA#Siyasi Yasak
Özdağ’a hapis ve siyasi yasak talebi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 07:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı sözlerden dolayı yargılandığı davada savcı, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istedi.

Haberin Devamı

İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Ümit Özdağ’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı’nın şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz, siyasi eleştiriyi aşan ve itham içeren cümleler olarak değerlendirildiğini belirtti. Savcı, konuşmanın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişisel saldırı boyutuna ulaştığını öne sürdü. Mütalaada Özdağ’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi ve siyasi yasak istendi.

24 ARALIK’A ERTELENDİ

Savcının mütalaasının ardından söz verilen Özdağ, “Ek savunma yapacağım bu yüzden süre istiyorum” dedi. Mahkeme, süre vererek, duruşmayı 24 Aralık’a erteledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Ümit Özdağ, “Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız. Düşman ceza hukukuyla siyaseti yeniden yapılandırma ve siyasi partilerin baskı altına alındığı, alınmaya çalışıldığı bir süreç içerisindeyiz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Özdağ#DAVA#Siyasi Yasak

BAKMADAN GEÇME!