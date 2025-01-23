Özdağ suçlamaları reddetti

Haberin Devamı

Özdağ’ın ifadesinde “Türkiye’de değişik ülkelerden toplam 13 milyon göçmen bulunmaktadır. Dünyada en fazla göç alan ülke Türkiye’dir. Suriyelilere düşmanlığımız yoktur” dedi.

Özdağ ifadesinin devamında, “Bazı tweetleri farklı zamanlarda alıntılamışım ve böylece soruşturmanın ekseninin değiştiğini gördüm. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediğim, açıklamalar ve beyanlarla ortaya çıktı. Ancak savcı, Kayseri’de olan olaylarla ilgili attığım tweetlerin bir ortam yarattığını düşündü” ifadelerini kullandı.

Özdağ Kayseri’de yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.