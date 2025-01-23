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Özdağ suçlamaları reddetti

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#Ümit Özdağ#Cumhurbaşkanına Hakaret#İfade
Özdağ suçlamaları reddetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme’ suçlarından açılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hâkimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

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Özdağ’ın ifadesinde “Türkiye’de değişik ülkelerden toplam 13 milyon göçmen bulunmaktadır. Dünyada en fazla göç alan ülke Türkiye’dir. Suriyelilere düşmanlığımız yoktur” dedi.

Özdağ ifadesinin devamında, “Bazı tweetleri farklı zamanlarda alıntılamışım ve böylece soruşturmanın ekseninin değiştiğini gördüm. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediğim, açıklamalar ve beyanlarla ortaya çıktı. Ancak savcı, Kayseri’de olan olaylarla ilgili attığım tweetlerin bir ortam yarattığını düşündü” ifadelerini kullandı.

Özdağ Kayseri’de yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

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#Ümit Özdağ#Cumhurbaşkanına Hakaret#İfade

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