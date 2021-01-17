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ANKARA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özdağ saldırganlarına ilk baskınlar sonuçsuz

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Özdağ saldırganlarına ilk baskınlar sonuçsuz
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Ankara’da evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran ve kimlikleri belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MOBESE’LER İNCELENDİ

Özdağ’a saldıranların kimlikleri güvenlik kamera görüntüleri toplanarak belirlendi. Şüphelilerin kaçtığı beyaz renkli aracın da geçtiği güzergahlardaki MOBESE ve güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

PLAKAYI KAPATMIŞLAR

Şüphelilerin tespit yapılmaması için aracın plakasını kapattıkları ortaya çıktı. Saldırganların kimliklerini belirleyen polis, şüphelileri yakalamak için birçok adrese baskın yaptı ancak saldırganlar bulunamadı.

Özdağ saldırganlarına ilk baskınlar sonuçsuz
Selçuk Özdağ saldırının ardından tedavi altına alınırken, çok sayıda ziyaretçi geçmiş olsuna geldi.

GAZETECİ UĞUROĞLU’NA SALDIRAN 4 KİŞİ ŞARTLI SERBEST

Ankara’da, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların Uğuroğlu’nu tanımadıklarını, aralarında geçen tartışma sonrası darp ettiklerini söyledikleri belirtildi. KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu’na yönelik saldırı ile ilgili de polisin çalışmaları sürüyor.

Özdağ saldırganlarına ilk baskınlar sonuçsuz
Orhan Uğuroğlu

SALDIRILARA TEPKİLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Türkiye hukuk devletidir, ilgili kurumlar gerekli tahkikati yapacaklardır.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler olabilir. Ancak kavga, tehdit siyasetin dili olamaz. İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Süleyman Soylu’yu göreve davet ettim; faillerin yakalanması için. Saldırıların hepsi pusu şeklinde. 80 öncesini görmüş insanım. Bu derece namertlik hiç yoktu.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Saldırıyı esefle kınıyorum. Faillerinin ve azmettiricilerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: İki senedir uyarıyoruz. Gazetecilere yönelik tehditler, hayatlarını hedef alan saldırılara dönüşüyor. Cezasızlık politikası sürer, caydırıcı cezalar verilmezse saldırılar artarak sürecektir.  

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