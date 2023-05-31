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Özdağ: 'Paydaşları Kemal Bey’e zarar verdi'

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Kılıçdaroğlu
Özdağ: Paydaşları Kemal Bey’e zarar verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bazı Millet İttifakı paydaşları keşke Kemal Bey’e zarar vermeselerdi, sonuç çok daha farkı olurdu. Bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi” dedi.

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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmeyeceğini belirterek, “Erdoğan bu seçimi, sayısı gizlenen vatandaşlık verilen yabancıların oyları olmadan kazansaydı, kendisini tebrik ederdim” diye konuştu. Özdağ şöyle dedi:

“Son 3.5 günde, protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli mücadelelerden dolayı ZAFER Partisi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. CHP ile imzaladığımız protokolde ortaya konulan hususlar, bundan 3 ay önce ortaya konulsaydı ve Zafer Partisi’nin seçimlerden sonra Kemal Bey’in kazanması durumunda Türk siyasetinde oynayacağı rol açık yüreklilikle ortaya konsaydı, bazı Millet İttifakı paydaşlarının Kılıçdaroğlu’nu ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı, hiçbir faydaları yoktu bence, ama keşke Kemal Bey’e zarar vermeselerdi, sonuç çok daha farkı olurdu. Bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi.”

 

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Kılıçdaroğlu

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