Özdağ ile görüşen Özel: Esad’la diyalog için çalışıyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile makamında görüştü. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, düzensiz göçmen sorunu, kaçak göç sorunu var. Bu sorunun çözülmesi için en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı söyledik. Zamanında ‘Esad ile görüşün’ dediğimizde bize demediğini bırakmayanlar şimdi tekrar tatil yapabiliriz noktasına geldiler.

SOSYALİSTLERE ANLATACAĞIM

Esad ile görüşmenin sağlanması ve sığınmacıların her birisini AB’nin de elini taşın altına sokarak; ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz. Yarın (bugün) Bükreş’e uçacağım ve Sosyalist Enternasyonal’de bir kez daha bu sorunun çözümüne yönelik siyasi irademizi ve kararlığımızı ifade edeceğim”

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Özdağ ise Özel’e iki öneri sunduklarını belirtti: “Biri Ottawa Anlaşması’ndan geri çekilmeyle ilgili. Diğeri ise sınırdaki askerlerimizin yeni bir hukuki düzenlemeyle silah kullanma yetkisinin genişletilmesi. Toplantının amacı Türkiye daha güvenli olsundu. Görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum.”

‘BU AY ŞAM’A GİDECEĞİM’

Özgür Özel, dün gece katıldığı KRT TV yayınında ise bu ay içerisinde Suriye’ye giderek Esad ile görüşeceğini söyledi: “Kapanmalı bir nüfus sayımı yapılması önerisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teklif ettik. Bakalım kaç milyon sığınmacı var. Bu ay içerisinde Şam’a bir heyet ile gideceğim. Türkiye ile Esad’ın masaya oturup bu sorunu çözmesi için elimden geleni yapacağım.”

SİNAN ATEŞ DAVASINI İZLEDİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasını izledi. Duruşmanın ardından davaya ilişkin değerlendirme yapan Özel, “Bu siyasi cinayetin nasıl bir basit cinayete dönüştürülmeye çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Bu mızrak bu çuvala artık sığmaz. Bu cinayeti azmettiren ve işin içinde suç örgütleri ile temas eden çürükleri ayırmazsanız, bu çürümüşlük hepinize sirayet ediyor. Partinizi ve ittifakınızı bu çürümüşlükten kurtarmak için yapmanız gereken şey, o çürümüşleri o sepetten ayırmak.”

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ÖZDAĞ’DAN BOZKURT İŞARETİ

- Özdağ “Bu Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurtla karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için Bozkurt yaparlar. Herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok. Bence Alman devletinin Bozkurt yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur” dedi.

MİLLİ TAKIM’A ZARAR VERİR

- Özel, milli futbolcu Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ işareti yapmasıyla ilgili tartışmaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı Türkiye’de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta Milli Takım’a zarar verir. Şu an Türkiye’nin ve Türk Milli Takımı’nın tartışmalara, polemiklere değil cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç var. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir tek bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım.”