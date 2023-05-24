Özdağ ile anlaşmada son rötuşlar

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İki lider, akşam da Kılıçdaroğlu’nun Hatay mitingi dönüşü yeniden bir araya geldi.

ÜLKENİN ÇIKARLARI İÇİN

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün saat 11.00’de ortak açıklama yapacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün akşam Habertürk’te, henüz anlaşmanın sağlanmadığını görüşmelerin devam ettiğini belirterek özetle şunları söyledi: “Ortaklaştığımız konu Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve bundan hemen çıkmamız gerektiği. Görüşme trafiği henüz sonuçlanmadı. (İttifak ortaklarınızı bilgilendirdiniz mi?) Şu konularda uzlaştık diye bir şey yarın (bugün) çıkacak, o zaman bilgilendireceğim. Anlaşma, hemen oturduk anlaştık değil, görüşmeler devam ediyor. Tamamen ülkenin çıkarları üzerine bir mutabakat sağlamaya dönük bir çalışma var. Onlar da bu gidişten rahatsız biz de rahatsızız. Anlaşma olunca paylaşacağız. (Oğan’ın kararı sonucu etkiler mi?) Oylar kişiye gitmez, bir idealizme gider. Aday olunca neleri vaat ettiniz şimdi hangi gerekçeyle bunlardan vazgeçtiniz, vatandaş olarak bunu bilmek isterim.”

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CİDDİ MESAFE KAT ETTİK

Özdağ da basın toplantısında “Ciddi mesafe katettik. Türkiye’nin güvenliğini sağlayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içerisinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, Anayasa’nın ilk dört maddesini, 66. Madde’yi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleri ile de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayanan bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz” dedi. (Umut Erdem/ANKARA)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile akşamki görüşmenin ardından Twitter’dan “Mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın (bugün) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısında detayları büyük Türk Milleti ile paylaşacağız” dedi.

GÖRÜŞMELERDE İKİ SIKINTI

-KAYYUM: Özdağ, özellikle HDP’li belediyelerle ilgili “kayyum” uygulamasına ilişkin koşulunu, “Terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerinin kayyum olarak atanması imkânı her zaman olmalı” diye ifade etti. Millet İttifakı’nın ortak politikalar mutabakat metninde ise “Kayyum uygulamalarına son vereceğiz” deniliyor. İttifak kaynakları Hürriyet’e, “Biz mahkeme kararı yok sayılarak verilen kayyum atamalarına karşıyız. Yoksa hukuki zeminde verilmiş bir mahkeme kararı olduktan sonra kimsenin buna yok deme lüksü olamaz” dediler.

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-SIĞINMACILAR: Özdağ, sığınmacıların “Gerekirse zorla gönderilmelerini” söyledi. Millet İttifakı ortakları da sığınmacıların ülkelerine gönderileceğini mutabakat metniyle kayıt altına aldı ancak bunu bir takvime bağladı. Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında bu süreyi “2 yıl” olarak verdi. (Turan YILMAZ / ANKARA)