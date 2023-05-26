Özdağ ‘ikna’ya başladı

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Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğraflarının olduğu görseller hazırlayan Özdağ, “Güzel ülkemiz göçmenistan mı olsun? Türkiye olarak mı kalsın? Türkiye diyorsan...” mesajını paylaştı. Özdağ ayrıca sosyal medya hesabından “28 Mayıs bir referandum. 13 milyon sığınmacı gitsin mi kalsın mı? Erdoğan dersen kalacaklar ve sayıları artacak. Kılıçdaroğlu dersen gidecekler ve yenileri gelmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne kefilim. Yollayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Fox Tv’de İlker Karagöz’ün sorularını da yanıtlayan Özdağ, şunları kaydetti:

“Kemal Bey Türkiye’yi kurtaracak projeyi kabul ettiği için destekliyoruz. Sizlerden de rica ediyorum. Benim oğlumun iç savaş yaşamasını istemiyorum ben.



(İçişleri Bakanlığı konuşuldu mu?) Zafer Partisi güvenlik ve sığınmacıların geri dönüşü konusunda görev üstlenecektir. Ama hangi bakanlıklar nasıl olacak bunu daha sonra konuşacağız.

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(Cumhurbaşkanlığı seçimi) Sığınmacılar meselesini çözmeyen bir Türkiye, hiçbir meselesini çözemez. Sonra ‘Elim kırılsaydı’ ,‘Bu domates neden bu kadar pahalı, kiralar yüksek’ demeyin sakın.”