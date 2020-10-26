Özdağ: FETÖ’cü hesaplar beni hedef alıyor

Özdağ bazı mesajlarda 'ETÖ'cü (Ergenekon Terör Örgütü) olmakla suçlandı. Özdağ, “FETÖ hesaplarının yaptığım açıklama sonrası organize şekilde sosyal medyadan beni hedef göstermesi dikkat çekici. Doğru yolda olduğumuzu kanıtlar nitelikte” dedi. Özdağ, kendisini hedef alan şu mesajları paylaştı:

Said Sefa: Mikser görevini yapmak için kovulana kadar orada kalmak zorundasın!

Der tote im moor: Ümit Özdağ ETÖ’cülerin İYİ Parti içindeki truva atıdır. Geçmiş söylemlerine bakarak bunu anlayabilirsiniz.

Yaman Erkaya: Yüzde 100 ETÖ kontrolünde olan MHP’ye katılma çağrısını duymazdan gelen İYİP’nin içten bitirilme emri geldiği anlaşılıyor. Bunun için derin yapı (siyonist sabetaycı yahudi) elemanı Japonya doğumlu, büyükelçi çocuğu yüksek elit Ü. Özdağ zaten 1. isim.