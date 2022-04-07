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Özdağ: Adayımız Mansur Yavaş

#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Mansur Yavaş
Özdağ: Adayımız Mansur Yavaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıkladı.

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Özdağ, katıldığı canlı yayında “Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Mansur Yavaş olduğunu gördük. Yavaş’ı göreve çağırıyoruz” diye konuştu.

Özdağ şunları söyledi: “Divan’dan bu konuda bir yetki istedim. ‘Biz size güveniyoruz Sayın Genel Başkan’ımız. Yetki sizde’ dediler. Biz bu meseleyi siyasi bir mesele değil, bir milli mesele olarak görüyoruz. Takdir Sayın Yavaş’ındır. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız. Eğer aday olmaz ise o zaman Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri de vatanseverleri, milliyetçileri adaysız bırakmazlar. Türkiye’yi iki aday arasında sıkıştırmayız.”

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Mansur Yavaş

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