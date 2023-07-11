Özcan’dan son 30 km eleştirileri

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Bolu’dan CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü başlatan Özcan, CHP Genel Merkezi’ne 30 kilometre kala basın açıklamasında bulundu. CHP Genel Merkezi’ne 5 kilometre kala ana kamplarını kuracaklarını söyleyen Tanju Özcan, “Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum; Sen 75 yaşında Tayyip Erdoğan’ı yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kalacak. Tekrar Ankara’nın girişinden kendisini uyarıyorum” ifadelerini kullandı.