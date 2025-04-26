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Özbekistanlı bakıcı çocuğa dehşeti yaşattı

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#Fatih#Özbekistanlı#Bakıcı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 17:23

İstanbul'un Fatih ilçesinde Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı bebeği darbetti. O anlar evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildil. Bakıcı İshmatova gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta ise Aydın'da 2 yaşındaki R.H.K.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle bakıcı Hatice Kaplan tutuklanmıştı.

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Fatih'te Nişanca Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, 2 yaşındaki M.I. isimli bebeğe şiddet uygulamaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova’yı gözaltına aldı.

Özbekistanlı bakıcı çocuğa dehşeti yaşattı

EVDE 7 ÇOCUK BULUNDU

Evde 7 çocuk bulan ekipler, çocukların 2'sinin bakıcının çocuğu olduğunu diğer 5 çocuğun ise komşuların çocuklarını olduğunu belirledi. Maftuna ishmatova'nın 2 çocuğu çocuk esirgeme kurumuna teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi (DHA)

Özbekistanlı bakıcı çocuğa dehşeti yaşattı

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#Fatih#Özbekistanlı#Bakıcı

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