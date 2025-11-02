×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özbekistan’la eğitim işbirliği

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Özbekistan#Eğitim İşbirliği
Özbekistan’la eğitim işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 07:00

Türkiye ve Özbekistan arasında eğitim alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan protokol, Semerkant’ta düzenlenen törenle imzalandı.

Haberin Devamı

Protokol kapsamında iki ülke karşılıklı olarak eğitim kurumları için alan tahsisinde bulunacak ve bu alanlarda okul yapılacak. Protokol yalnızca fiziki alan tahsisini değil, aynı zamanda iki ülke arasında eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerde işbirliğini de kapsıyor. Taraflar, eğitim kurumlarının inşası, donatımı, onarımı ve yönetimi konularında birlikte çalışacak; süreçler her iki ülkenin mevzuatına uygun şekilde yürütülecek. 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren protokol, süresiz olarak geçerli olacak. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova’yı 2026 yılı Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Eğitim Diplomasisi Forumu’na davet etti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Özbekistan#Eğitim İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!