Özbekistan’ın kültürel mirası Türk tasarımcılara emanet

Haberin Devamı

Kısa sürede tamamlanan projelerde, dijital etkileşim alanları, mapping sistemleri ve sesli hikâye anlatımı gibi unsurlar kullanılarak ziyaretçilere klasik müze anlayışının ötesinde bir deneyim sunuluyor. Türk tasarımcılar, bu çalışmalarıyla Türkiye ve Özbekistan arasında kültürel işbirliğinin güçlenmesine ve ortak mirasın geleceğe taşınmasına öncülük ediyor.

Taşkent ve Semerkant’taki imza eserlerin serüvenini anlatan Outdoor Factory Baştasarımcısı Sinan Turaman, Bağımsızlık Anıtı’yla ülkede kendilerine olan algının yükseldiğini ve çok daha farklı proje isteklerinin gelmeye başladığını söyledi.

ÖZBEKİSTAN TARİHİNİ DAHA ÇOK BİLİR OLDUM’

Haberin Devamı

Müzecilik ile şehir mimarisinde anıt ve park gibi simge yapılarda güçlü olduklarını dile getiren Turaman, “Neredeyse kendi tarihimden daha çok Özbekistan tarihini, şehirlerini ve sokaklarını artık bilir oldum. Onun için buradaki devlet yönetiminin, sürekli bir yerlere bir şeyler tasarlamam, Türkiye ve dünyadaki deneyimlerimizi buraya aktarmam gibi istekleri oluyor. Biz de bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.