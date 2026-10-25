Özbekistan’dan TDT’ye teklif

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 2.1 trilyon doları aştı. 2025 yılında TDT üyelerinin ekonomileri yüzde 6.8 oranında büyüdü. TDT üyesi Özbekistan’ın diğer ülkelerde yaptığı dış ticaret hacmi 10.8 milyar dolara ulaştı. Teşkilat çatısı altında 35’ten fazla alanda fiilî iş birliği yürütülüyor. Özbekistan da önümüzdeki dönemde ticaret, iş dünyası ve karşılıklı yatırımlar için elverişli koşulları, hukuki altyapıyı ve gerekli fiziki imkânları bir araya getirecek bir ‘Yeni Ekonomik Fırsatlar Alanı’ oluşturulması fikrini gündeme getirdi. Bunun yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Ekonomik Ortaklık Daimî Konseyi’nin kurulmasını ve bu konseye bağlı Proje Ofisinin Taşkent’te konuşlandırılmasını önerdi.

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SANAYİ İTTİFAKI KURALIM

Özbekistan’ın öncülük ettiği bir diğer önemli girişim ise Türk Devletleri Sanayi İttifakı’nın kurulması. Özbekistan’ın coğrafi konumu, TDT kapsamındaki ekonomik entegrasyon sürecinde ulaştırma konusunu stratejik öneme sahip bir alan hâline getirmekte. Denize doğrudan erişimi bulunmayan bir ülke olarak Özbekistan açısından yeni ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, dış ticarette rekabet gücünün artırılmasında belirleyici unsurlardan biridir.

Bu bakımdan Orta Koridor’un geliştirilmesi ve yapımı devam eden Çin–Kırgızistan–Özbekistan Demiryolu ile bağlantısının sağlanması, yeni ekonomik fırsatlar ortaya çıkaracak. Gelecekte bu ulaşım ağının Trans-Afgan Koridoru ile bütünleştirilmesi ise Orta Asya’nın Doğu Asya, Güney Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa pazarlarını birbirine bağlayan önemli bir ulaştırma ve lojistik merkezi hâline gelme potansiyelini daha da güçlendirecek.

GENİŞ FIRSAT SUNUYOR

TDT bünyesindeki ekonomik işbirliği, nitelik bakımından yeni bir aşamaya geçti. Ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra sanayi alanında üretim iş birliği, karşılıklı yatırımlar, ulaştırma ve dijital bağlantısallık, enerji ve yeni finansman mekanizmaları, ortak ekonomik gündemin temel unsurları hâline geldi. Bu gelişmeler, TDT coğrafyasının sahip olduğu mevcut potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ve yeni büyüme kaynaklarının oluşturulması açısından geniş fırsatlar sunuyor.