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Özbekistan'da yakalanmıştı! FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'a adli kontrolle tahliye

#FETÖ#Gürbüz Sevilay#MİT
Özbekistanda yakalanmıştı FETÖcü Gürbüz Sevilaya adli kontrolle tahliye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay, tutuklu yargılandığı davada 'konutu terketmeme' adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketi bulunan Sevilay, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

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2016 yılında kendisi hakkında 'Özbekistan ülke imamı' olduğu yönünde yapılan ihbar sorulan sanık Sevilay, "Bu ihbarı yakın akrabam yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında, Özbekistan'da yaşadığım dönem 4 ülke imamını söylemiştim ve bildiklerimi anlatmıştım. İhbarı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme Başkanının sağlık durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na neden gitmediğini sorduğu Sevilay, "Ankara Adli Tıp Kurumu'na gidip gelmek ölümden beter bir şey, ben zaten hastayım bu yüzden gitmedim" dedi. Sevilay, 9 aydır tutuklu olduğunu ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında da bildiklerini anlattığını ifade ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karara vererek, duruşmayı erteledi.

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#FETÖ#Gürbüz Sevilay#MİT

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