Özbekistan’da Türk üniversitesi

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenen ‘2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı’na katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye ile Özbekistan arasında iki seneden beri devam eden ortak üniversite kurma teşebbüsümüz olumlu sonuçlandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 24 Ocak 2025’te ortak üniversitenin Taşkent’te kuruluşuna dair kararname yayımladı. Dolayısıyla üniversitemiz bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. İsmi Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesidir. Bu üniversite Yükseköğretim Kurulumuz ile Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan bir mutabakat zaptıyla hayata geçti. Azerbaycan’da tamamen Türkiye’ye ait bir modelle kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modeli Özbekistan tarafından da benimsenmiş olup, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi de aynı model üzerine kuruldu. İlk defa açıklıyorum, bu üniversiteye bir büyük kampus da verilmiştir ve binaları da hazırdır. Üniversite, Taşkent’te bu sene eğitim öğretime başlayacak. İlk planda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi bu üniversite çatısı altında birer program açacak. Önümüzdeki yıllarda üniversite sayımızı Özbekistan’da da Azerbaycan’da da artıracağız. Akabinde Türkmenistan’la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz. Bu anlayışla, bu vizyonla YÖK ve üniversiteler olarak geleceğe çok daha güvenle hazırlanıyoruz.”