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Emine ErdoÄŸan, Ã–zbekistanâ€™Ä±n Semerkant ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Devlet BaÅŸkanlarÄ± 9â€™uncu Zirvesiâ€™ne katÄ±lan liderlerin eÅŸleri ile bir araya geldi. Ã–zbekistan tarihinin sergilendiÄŸi â€˜Ebedi Åžehirâ€™de Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Ziroat ve kÄ±zÄ± Saida Mirziyoyeva'nÄ±n ev sahipliÄŸindeki programa katÄ±lan Emine ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Mehriban Aliyeva ve Macaristan BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n eÅŸi Aniko Levai ile Ã–zbek halk danslarÄ± ve mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸindeki Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.

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Bir araya geldiÄŸi lider eÅŸleri, Emine ErdoÄŸan'Ä±n BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya aÃ§tÄ±ÄŸÄ± â€˜SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±'na destek verdi.

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Emine ErdoÄŸan, Ä°yi Niyet BeyanÄ±'nÄ± imzalayarak SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi'nin Ã¼lkelerinde de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in destek sÃ¶zÃ¼ veren lider eÅŸlerine teÅŸekkÃ¼r etti.

Programa ev sahipliÄŸi yapan Ziroat Mirziyoyeva'ya atÄ±k kumaÅŸlardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tablosunu hediye eden Emine ErdoÄŸan, sÄ±cak ev sahipliÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini sundu.

First Ladyâ€™ler, Ebedi Åžehir ziyaretinin ardÄ±ndan Semerkant'ta Expo Fuar AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen ve Ã–zbekistan tarihini anlatan â€˜Sonsuz Seraplarâ€™ sergisini gezdi.

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Emine ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±â€™na imza atarak kÃ¼resel Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za destek veren Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Ziroat Mirziyoyeva'ya, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Mehriban Aliyeva'ya ve Macaristan BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n eÅŸi Aniko Levai'ye teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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