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Özbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸan'dan teÅŸekkür paylaÅŸÄ±mÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Özbekistan#SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±#Antonio Guterres
Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 11, 2022 17:02

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le imzaladÄ±ÄŸÄ± â€˜SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±â€™na TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Zirvesi'ne katÄ±lan liderlerin eÅŸleri de destek vererek, beyanÄ± imzaladÄ±. Emine ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±â€™na imza atan lider eÅŸlerine teÅŸekkÃ¼r etti.

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Emine ErdoÄŸan, Ã–zbekistanâ€™Ä±n Semerkant ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Devlet BaÅŸkanlarÄ± 9â€™uncu Zirvesiâ€™ne katÄ±lan liderlerin eÅŸleri ile bir araya geldi. Ã–zbekistan tarihinin sergilendiÄŸi â€˜Ebedi Åžehirâ€™de Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Ziroat ve kÄ±zÄ± Saida Mirziyoyeva'nÄ±n ev sahipliÄŸindeki programa katÄ±lan Emine ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Mehriban Aliyeva ve Macaristan BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n eÅŸi Aniko Levai ile Ã–zbek halk danslarÄ± ve mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸindeki Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.

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Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±

ATIK KUMAÅžLARDAN YAPILMIÅž TABLO HEDÄ°YESÄ°

Bir araya geldiÄŸi lider eÅŸleri, Emine ErdoÄŸan'Ä±n BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya aÃ§tÄ±ÄŸÄ± â€˜SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±'na destek verdi.

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Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±
Emine ErdoÄŸan, Ä°yi Niyet BeyanÄ±'nÄ± imzalayarak SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi'nin Ã¼lkelerinde de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in destek sÃ¶zÃ¼ veren lider eÅŸlerine teÅŸekkÃ¼r etti.

Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±
Programa ev sahipliÄŸi yapan Ziroat Mirziyoyeva'ya atÄ±k kumaÅŸlardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tablosunu hediye eden Emine ErdoÄŸan, sÄ±cak ev sahipliÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini sundu.

Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±
First Ladyâ€™ler, Ebedi Åžehir ziyaretinin ardÄ±ndan Semerkant'ta Expo Fuar AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen ve Ã–zbekistan tarihini anlatan â€˜Sonsuz Seraplarâ€™ sergisini gezdi.

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Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±

EMÄ°NE ERDOÄžANâ€™DAN LÄ°DER EÅžLERÄ°NE TEÅžEKKÃœR

Emine ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±â€™na imza atarak kÃ¼resel Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za destek veren Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Ziroat Mirziyoyeva'ya, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Mehriban Aliyeva'ya ve Macaristan BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n eÅŸi Aniko Levai'ye teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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Ã–zbekistanâ€™da lider eÅŸlerinden â€˜sÄ±fÄ±r atÄ±kâ€™ imzasÄ±... Emine ErdoÄŸandan teÅŸekkÃ¼r paylaÅŸÄ±mÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Özbekistan#SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±#Antonio Guterres

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