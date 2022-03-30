Özbekistan’a işbirliği ziyareti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı’nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva’nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı. Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a çiçek takdim etti.

ANITA ÇELENK

Erdoğan, daha sonra Taşkent’te Yeni Özbekistan Parkı’ndaki Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

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Erdoğan, Taşkent’te yapılacak Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Erdoğan’a ziyaretinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.