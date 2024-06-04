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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 6 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek

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#Özbekistan#Şevket Mirziyoyev#Ziyaret
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 6 Haziranda Türkiyeyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 21:36

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyeye çıkarılması ve iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edilmişti.

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#Özbekistan#Şevket Mirziyoyev#Ziyaret

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