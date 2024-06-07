Özbekistan Cumhurbaşkanı Beştepe’de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra kabineden 10 bakan yer aldı. Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

“Görüşmelerimizde ortaklığımızı derinleştirecek adımları görüştük. Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya imza attık. Özbekistan’daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarını ortak bağlar kurması için teşvik edeceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Orta Asya’nın kalbinde yer alan Özbekistan’ın küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki çalışmalarımız çok kıymetlidir. 2019’da Özbekistan’ın katılımıyla güçlenen aile birliğimiz, Türk Devletleri’nin ortaya koyduğu çabanın bir meyvesidir.

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İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI

Bugün ikili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştük. İsrail’in Gazze’ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü saldırılar ana gündem maddelerimiz arasındaydı. İsrail’e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır. Gazze’de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması için çağrı yapıyoruz. Özbekistan’ın iki devletli çözümü desteklemesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere hukuki tüm adımlara girişimlerimiz sürüyor.

ÖZBEKİSTAN HALKINA TEŞEKKÜR

Biz nasıl samimiyetle Özbekistan’ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası ülkemizle yaşadığı dayanışmayı şükranla anıyoruz. 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdiler. Özbekistan’ın Hatay’da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ebedi dostluğumuzun sembolüdür. Özbekistan halkına teşekkür ediyorum.”

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MİRZİYOYEV: KARDEŞİM BİZE İNANDI

Mirziyoyev de toplantıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık. Türkiye son dönemlerde bütün dünyada büyük nüfuza sahip bir devlettir. Türk halkının elde ettiği başarılara sadece sevinmiyor, büyük gurur duyuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarımız ahenklidir. Kimse Özbekistan’ın kalkınacağına inanmamıştı, kardeşim (Erdoğan) inanmıştı” diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’e, devlet nişanı verdi. Erdoğan törende, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi. İki lider daha sonra Türk ve Özbek İş Adamları Toplantısına da katıldı.