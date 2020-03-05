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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Özbek bakıcı soruşturmasına takipsizlik

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Özbek bakıcı soruşturmasına takipsizlik
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 23 Eylül 2019 günü kendi odasında silahla vurulmuş halde bulunan Kadirova’nın ölümüyle ilgili kararında, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Kadirova’nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve 2 intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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