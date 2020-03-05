Özbek bakıcı soruşturmasına takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 23 Eylül 2019 günü kendi odasında silahla vurulmuş halde bulunan Kadirova’nın ölümüyle ilgili kararında, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Kadirova’nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve 2 intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.



