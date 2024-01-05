Özay Şendir kaleme aldı: Değişim neydi, değiştirecek kimdi?

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İşte Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in bugünkü yazısındaki ilgili bölüm...

*İlişkide bulunduğun şirket, siyaset yaptığın partinin yönetimindeki en büyük belediyeden 3 yılda 2 milyar 114 milyon liralık 15 ayrı ihale alacak,

*Bakım-onarım ihalesini aldığın otobüslerden 378 tanesi bir ay içerisinde arızalanıp seferden çekilecek,

*Bu ihaleler, özel hayata dair şantaj malzemesi olan konularla ilgili olarak 254 habere bir günde erişim yasağı getirteceksin,

*Çeşitli iddianamelerde adın terör örgütüyle ilişkisi olduğu söylenen derneklere yardım eden adam olarak geçecek,

*CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın, Kurultay sürecinde dolar dolu çantalarla delege avına çıktığın iddiasını görmezden geleceksin,

*Sonra, tüm bu tartışmaların göbeğindeki isim değilmiş gibi davranacak, bir de yalanlar üzerinden siyaset üreteceksin.

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Bahsettiğim kişinin adı Özgür Karabat. Şimdilik CHP Genel Başkan Yardımcısı makamında oturuyor.

Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi Kolombiya’ya çıktı yalanının yayıcısı, talihlinin İstanbul’da yaşadığı ortaya çıkınca pardon demek yerine, yalanın değişik versiyonunu piyasaya süren kişi.

“Değişim” denilen şey, isimler ya da yüzleri değil, siyaset yapma anlayışını değiştirmekle olabilirdi ancak.

Özgür Karabat’a bakınca , “Değişim” lafını ortaya ilk atan isim olan Ekrem İmamoğlu’nun kastettiği şeyin siyaset yapma biçimi olmadığını gayet iyi anlıyor insan…