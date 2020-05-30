Ozan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türkçede ozan, şiir yazan kişiye verilen isimdir. 'us' kökünden türemiş olduğu düşünülmektedir.

Ozan Eş Anlamlısı

Ozan kelimesinin eş anlamlısı, 'şair' kelimesidir. TDK sözlük anlamı, 'şiir yazan kişi'dir. Şair kelimesi, dilimize Arapçadan yerleşmiştir. Bir farklı anlam olarak ozan, sazla, şiirler söyleyen halk şairi, aşık anlamına da gelmektedir.

Değişik kaynaklara göre ozan kelimesi, aynı zamanda, deyişler, koşuklar yazarak, duygularımızı, hislerimizi ve düşüncelerimizi, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı anlamına gelmektedir. Zıt anlamı yoktur. Birkaç örnek cümle olarak şu şekilde kullanılabilir; 'Ozan olmak, duygulara, hislere tercüman olmak demektir' veya ' İyi bir şair olmak istiyorsan, çok okuyup, çok yazmalısın.' 'Anadolu'da şairler, şiirlerinde devamlı birbirleri arasında bir atışma halindedirler.' ya da 'Şairler, türküler söyleyerek, bunları sazlarla bezeyerek, şiirlerine anlam katarlar.'