Özalp ilçesini önce dolu sonra sel vurdu

Özalp ilçesinin Yukarı Koçkıran, Aşağı Koçkıran ve Oymaklı mahallerinde dolu etkili oldu. Mahalleleri beyaza bürüyen dolu, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağışla birlikte meydana gelen selden dolayı birçok tarım arazisi ve ot balyaları sular altı kaldı. Selden herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede çalışmalar başlatıldı.