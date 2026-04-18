Özal’a 33’üncü yıl anması

Törene, Özal’ın çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal, gelini Sinem Özal ve torunlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Özal’ın sevenleri katıldı.

Anma programının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet ilk olarak Turgut Özal Anı Mekânı Müzesi’ni ziyaret etti. Çiftçi ve beraberindeki heyet eski Başbakan Adnan Menderes ile eski bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarlarını da ziyaret ederek buraya karanfil bıraktı ve dua okudu. Çiftçi, ardından, Menderes’in eşi Berin ve oğlu Aydın Menderes’in de mezarına giderek dua etti.

ERDOĞAN’DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Özal’ı ölüm yıldönümünde andı. Erdoğan, “Türkiye’ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ebediyete irtihalinin 33’üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum” dedi.