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Özal ölümünün 29. yılında anıldı

#Turgut Özal#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fuat Oktay
Özal ölümünün 29. yılında anıldı

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29’uncu yılında Topkapı’daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

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Törene Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve gelini Sinem Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Semra Özal, “Bu acı hiç bitmiyor, her gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor” dedi.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Turgut Özal’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Twitter’dan paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, “Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum” dedi.

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Özal için anıt mezarda düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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#Turgut Özal#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fuat Oktay

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