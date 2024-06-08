×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı: Pişmanım

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Kula#İstismar
Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı: Pişmanım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 05:49

Manisa'nın Kula ilçesinde 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 4 gündür aranan şüpheli baba, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gözaltına alındığı esnada gazetecilerin sorduğu "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

Kula'da geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kayıplara karışan şüpheli baba B.K.(39), önceki gün akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 2 yıldan fazla süredir öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli baba, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K.(39), işlemleri tamamlanmasının ardından hâkim karşısına çıkarılacak.

YAKALANINCA "PİŞMANIM" DEDİ

Öte yandan gözaltı işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gazetecilerin sorduğu "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kula#İstismar

BAKMADAN GEÇME!