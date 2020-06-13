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Derya EVREN- Semih ŞAHİN - DHA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Oyundan dönen çocuklar, annelerinin cansız bedeni ile karşılaştı...

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Oyundan dönen çocuklar, annelerinin cansız bedeni ile karşılaştı...
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Bursa'da, Serpil Karataş (41), eşi Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları bulurken, polis kaçan kocayı arıyor.

Olay, saat 15.00 saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112’nci Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Oyundan dönen çocuklar, annelerinin cansız bedeni ile karşılaştı...

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

Oyundan dönen çocuklar, annelerinin cansız bedeni ile karşılaştı...

Karataş'ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kaçan Osman Cenk Karataş’ı yakalamak için çalışma başlattı.

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