Oyuncu Ufuk Özkan için donör seferberliği

Durumu sosyal medyadan duyuran oyuncunun kardeşi Umut Özkan da kendisinin karaciğer donörü olmak için başvurduğunu ancak uyumsuz bulunduğunu açıklarken, Prof. Dr. Yeşim Erbil organ bağışının basit bir işlem olmadığını belirtip akraba dışı vericilerin yasal olarak kabul edilmesinin kolay olmadığına dikkat çekti.

RESMİ ONAYSIZ OLMAZ

Genel Cerrahi ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Akraba dışı bağışlarda etik kurul onayı, bağışın gönüllü olduğunun kanıtlanması, maddi ilişki olmadığının belgelenmesi zorunludur. Bu onayların alınması da oldukça zordur. ‘Ben veriyorum’ demek yeterli değildir. Yasal süreçlerin tamamlanması ve onaylar şarttır.”

Ufuk Özkan’ı Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti.