Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürmüştü! Elif Kırav'ın annesi gözyaşları içinde konuştu... 'Polis 'ben böyle bir cinayet görmedim' diyor'

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

ANNESİ KAN DONDURAN DETAYLARI ANLATTI

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta’da programında Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav konuştu.

'KIZIM NE ALIRSA AYNISINI O DA ALIYORDU'

Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav gözyaşları içinde konuşurken şu ifadeleri kullandı:

İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Asabi, kıskanç hareketleri vardı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Ben saçlarını kaldırıyorum kızımın, nereye elimi atarsam orası delik deşikti. Kafasının her yerini delmiş, hele sırtı her yeri bıçak yarasıydı. Kızım koltuklarda kıvranırken yere düşmüş, yerde can vermiş.

Kızım ne alırsa aynısını o da alıyordu, çok kıskançtı. İçimden benim ona karşı hiçbir sevgi yoktu, hep kötü bir his vardı. Hiç o kıza ısınamadım. Kızıma çok azap çektirmiş, canice vahşice öldürmüş kızımı ve müebbetini istiyorum onun. Göğüslerine, her yerine vurmuş, vurmadığı yer kalmamış. Ben her yerde kızımı görüyorum. Polis 'ben böyle bir cinayet görmedim' diyor. Bir de yatak odasında çekmeceleri kırılmış, bir şey mi aradı onu bilmiyoruz. Türkiye'ye sesleniyorum, bunun oradan çıkması benim ölümümdür. Dayanamam, ben bu acıya dayanacak da değilim. 2-3 kere hastaneye kaldırmışlar beni.

'30 BIÇAK YARASI DEĞİL 53 BIÇAK YARASI VARDI'

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav ise kan donduran cinayette şu detayları paylaştı:

Kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk ama benim ablam arkadaşlığını kesebilecek gibi değildi. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşecek bir arkadaşlığı vardı. Canilik var ortada. Olayın doğrusu farklı. Eve geldikten sonra 30 bıçak yarası değil 53 bıçak yarası vardı.

Benim tahminimce yanından bıçakla gelmiş. Bunu sosyal medyadan kendi arkadaşları tarafından böyle biliyoruz. Bir kavgaya bıçakla geliyorsan ya husumetin vardır, ya da karşı tarafın seni alacağını düşündüğün için bıçakla gelirsin. Gücünün yetmeyeceğini anladığı için böyle bir hamlede bulunmuş.Ölmediği sürece bu işin içinden çıkamayacak. Benim ablamı canice katletti. O ablam dışında kendini ve çocuğunu da öldürmüş sayılır.Sosyal medyada bir sürü şey düşüyor ve birçoğu gerçek değil.

SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

'BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR'

Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu ise, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN- Utku Can SÖNMEZ- Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)